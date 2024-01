Spesa militare e difesa italiana, cosa ne sarà?

Preparare le elezioni europee discutendo chi si candida e chi no, tra alleanze e sondaggi, interessa ad una relativa minoranza di persone. Eppure in vista della scadenza di queste elezioni vi sono questioni che hanno un rilievo generale e che richiederebbero – da parte di chi fa politica – un linguaggio specifico. La spesa pro capita italiana degli aiuti all’Ucraina per resistere all’aggressione criminale di Putin è di 12 euro. Una miseria.

Accanto al teatro ucraino – che continueremo a sostenere come Nato e Paesi occidentali – c’è la questione di Gaza e la partenza della missione Europea, a cui l’Italia partecipa, per la difesa dei commerci internazionali dal terrorismo Houthi. Tutto questo ci racconta che la spesa militare per la difesa crescerà, il partito di destra ponga dunque il quesito di questo tema alla sinistra.

Di Davide Giacalone