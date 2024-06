Autonomia, Salvini “A Bruxelles farebbero meglio a occuparsi d’altro”

21 Giugno 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “A Bruxelles farebbero meglio a occuparsi di altro visto che per qualche burocrate di Bruxelles il voto dei cittadini è quasi ininfluente e che stanno preparando lo stesso pacchetto (di nomine, ndr) come se non avessero votato italiani, francesi, tedeschi. Se così fosse mi sembrerebbe davvero una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che hanno votato. Lascino che l’Italia cresca, corra, punti sul merito. Questa è l’autonomia. Non è una vittoria della Lega; è l’applicazione di quello che la costituzione per scelta della sinistra prevede”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine della presentazione a Milano della nuova Security Academy di Fs commentando con i giornalisti le critiche dell’Unione Europea all’autonomia differenziata.

