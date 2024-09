Bennati “Puglia sempre vicina al ciclismo”  

18 Settembre 2024

​ BARI (ITALPRESS) – “L’augurio è di vedere una competizione internazionale in questa regione che offre percorsi per tutti i generi”, le parole del ct azzurro in occasione della conferenza stampa di presentazione della rinnovata media partnership fra la Regione Puglia e la Federazione italiana di ciclismo.

