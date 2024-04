Livorno, arrestato giovane in possesso di droga, Su panetto foto Riina

3 Aprile 2024

​ LIVORNO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza delle Compagnie di Portoferraio e Piombino, hanno rinvenuto quasi un etto e mezzo tra cocaina e hashish (pari a diverse decine di dosi), bilancino di precisione e materiale da confezionamento, nonché oltre 21.000 euro in contanti, in banconote da piccolo taglio. Un dettaglio alquanto singolare e particolare ha colpito i militari: sul panetto di hashish era incollata una foto di Totò Riina.(ITALPRESS)

