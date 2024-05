Mattarella “Abbiamo bisogno della sensibilità del cinema”

3 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro cinema contiene nel suo DNA una tensione alla dimensione nazionale. Questa tensione si arricchisce con la creatività così ampiamente manifestata, con i successi nazionali e internazionali, con la rilettura della storia, degli eventi, dei protagonisti, con i valori di umanità, con i sentimenti che aiutano a rafforzare il senso di comunità.

Abbiamo bisogno del cinema. Della sua sensibilità, della sua arte, delle sue visioni plurali.

La storia del cinema ci ha fatto conoscere e apprezzare queste sue capacità”. Lo ha detto il

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale alla cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per l’anno 2024.

mgg/gsl (Fonte video: Quirinale)