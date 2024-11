Mattarella in visita di Stato in Cina

7 Novembre 2024

​ PECHINO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita di Stato in Cina, fino al 12 novembre. Domani Mattarella sarà ricevuto al Palazzo dell’Assemblea Nazionale del Popolo dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Al termine dei colloqui con le rispettive delegazioni ufficiali, i due Presidenti interverranno alla presentazione dei risultati del Forum culturale Italia-Cina e alla firma di intese tra i due Paesi.

fsc/gtr