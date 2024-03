Parmigiano Reggiano, Bertinelli “In Francia oltre il 20% di export”

15 Marzo 2024

​ PARIGI (ITALPRESS) – “Il 2024 è un anno molto speciale per la comunità del Parmigiano Reggiano. Festeggiamo infatti i 90 anni del nostro Consorzio. Celebriamo i mercati internazionali europei: la Francia è responsabile di oltre il 20% dell’export con 14mila tonnellate”. A dirlo Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, in occasione della celebrazione del 90° anniversario della fondazione del Consorzio nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Parigi.

