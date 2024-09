Politecnico di Milano, l’ingegneria in festa al Campus Bovisa

14 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – L’ingegneria non è solo algoritmi e formule complicate, ma una materia affascinante, creativa e poliedrica, dietro la quale si nascondono intuito e creatività. Lo dimostra il Festival Internazionale dell’Ingegneria, organizzato dal Politecnico di Milano al Campus Bovisa.

f12/sat/gtr