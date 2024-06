Rama “Fango su Albania per attaccare accordo con Italia”

5 Giugno 2024

​ SHËNGJIN (ALBANIA) (ITALPRESS) – “Non posso non cogliere questa opportunità per esprimere tristezza su tante mezze verità che sono state dette dai media italiani, servizio pubblico incluso, sull’Albania, con il chiarissimo intento di gettare fango su questo paese, per attaccare l’accordo di cooperazione tra i due governi nella lotta contro l’immigrazione clandestina”, ha detto il premier albanese Edi Rama, in conferenza stampa insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la visita al centro di accoglienza di Shengjin.

ads/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)