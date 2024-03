Salute, Professioni Sanitarie di Milano “Puntare sulla prevenzione”

26 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – La prevenzione e la promozione della salute sono argomenti sempre più al centro dell’attenzione pubblica e rappresentano alcune delle direttrici fondamentali di sviluppo delineate dal nuovo Piano sociosanitario Regionale della Lombardia 2023-2027. Ne hanno parlato all’Agenzia di Stampa Italpress, il Presidente Ordine TSRM e PSTRP Milano Diego Catania, Enrica Teresa Tidone, Presidente Commissione d’Albo Assistenti Sanitari Milano e Davide De Scalzi, Presidente Commissione d’Albo Tecnici Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Milano.

trl/gsl