Tumore al seno, Tinterri “Con le Breast Unit si guarisce di più”

25 Marzo 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Con le Breast Unit le donne che si scoprono malate di tumore al seno hanno quasi il 20% in più di probabilità di guarire”: a dirlo Corrado Tinterri, Coordinatore Scientifico di Europa Donna Italia e responsabile dell’Unità Operativa e Director Breast Unit di Humanitas Research Hospital, in occasione delle celebrazioni a Milano per i 30 anni di Europa Donna Italia.

