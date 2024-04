USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 13

29 Aprile 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Nel tredicesimo episodio di “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, format dell’Italpress, Claudio Brachino e Stefano Vaccara affrontano le questioni legate al processo di Trump. Intanto i sondaggi vedono sempre perdente Biden che, con una battuta, ha definito lo sfidante “un bambino di 6 anni”.

