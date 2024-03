USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 9

27 Marzo 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Nel nono episodio di “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, format dell’Italpress, Claudio Brachino e Stefano Vaccara, fanno il punto sui cinque processi che coinvolgono l’ex presidente Usa Donald Trump, candidato in pectore dei Repubblicani per il bis alla Casa Bianca.

sat/mrv