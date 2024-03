All’università Iulm assegnate 5 borse di studio de La Ragione

Il nostro quotidiano punta sui giovani professionisti di domani. Per il secondo anno consecutivo, 5 borse di studio a 5 studenti – meritevoli – dell’Università Iulm di Milano

Il nostro quotidiano punta sempre più sui giovani professionisti di domani, premiando il loro talento. Per il secondo anno consecutivo, grazie al supporto finanziario del gruppo Orlean Invest Holding, sono stati stanziati 40mila euro per 5 borse di studio, una per ogni corso di laurea magistrale selezionato. Un impegno finanziario concreto, che consente di pagare un intero anno di università a studenti particolarmente meritevoli. Le borse sono state tutte assegnate dopo che una selezione di studenti con le medie più elevate nei cinque corsi di laurea magistrale si è sottoposta alla valutazione qualitativa di un articolo su tracce stabilite da una commissione mista Quest’anno a vincere sono state tutte donne: Francesca Bauce (Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza), Valeria Pasculli (Intelligenza artificiale, impresa e società), Orsola Zambelli (Marketing, consumi e comunicazione); Alessandra Oliva (Arte, valorizzazione e mercato) e Claudia Lorè (Televisione, cinema e new media). , che consente di pagare un intero anno di università a. Le borse sono state tutte assegnate dopo che una selezione di studenti con le medie più elevate nei cinque corsi di laurea magistrale si è sottoposta alla valutazione qualitativa di un articolo su tracce stabilite da una commissione mista Università Iulm-“La Ragione” (Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza),(Intelligenza artificiale, impresa e società),(Marketing, consumi e comunicazione);(Arte, valorizzazione e mercato)(Televisione, cinema e new media).

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta martedì scorso presso l’auditorium dell’Università Iulm di Milano alla presenza del rettore del direttore responsabile de “La Ragione” Fulvio Giuliani e di numerosi studenti e docenti. Nel corso di brevi interventi le vincitrici hanno espresso non senza emozione la loro soddisfazione per essere state valutate esclusivamente in base al loro talento. Queste giovani puntano alla formazione, conscie di dover competere in un mondo che richiede loro una maggiore preparazione per riuscire ad affrontare a testa alta e soprattutto senza paura le sfide in ambito professionale. Gianni Canova (apprezzato critico cinematografico),. Nel corso di brevi interventi le vincitrici hanno espresso non senza emozione la loro soddisfazione per essere state valutate esclusivamente in base al loro talento. Queste giovani puntano alla formazione, conscie di dover competere in un mondo che richiede loro una maggiore preparazione per riuscire ad affrontare a testa alta e soprattutto senza paura le sfide in ambito professionale.

Iniziative come questa confermano come l’università sia il motore principale su cui investire per formare le nuove generazioni. Sostenere gli esami e conseguire un titolo di laurea è senz’altro importante ma non sufficiente: l’esperienza universitaria deve saper soprattutto formare delle persone in grado di affrontare senza complessi un mondo professionale in rapida evoluzione. La fatica necessaria per ottenere risultati, il superamento delle inevitabili delusioni e l’abitudine al principio di selezione dei migliori sono ingredienti necessari di un percorso che va vissuto con passione, curiosità e intelligenza. I giovani hanno bisogno di insegnamenti, guida, concretezza e anche della capacità di farli sognare. Tocca a noi mostrare loro fiducia, non soltanto a parole.

di Claudia Burgio