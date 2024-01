La libreria di “Notting Hill” salvata da TikTok

«I giovani leggono poco, non hanno voglia di imparare e tutto questo per colpa dei social»: chissà quante volte vi è capitato di sentir pronunciare frasi del genere dagli adulti o (per usare un gergo più giovanile) dai boomer. Ma la realtà può essere ben diversa. Un esempio è la libreria “Notting Hill” di Londra – precedentemente chiamata “The Travel Bookshop” e diventata famosa nel 1999 dopo che i suoi spazi hanno ispirato il negozio del celebre film (“Notting Hill” appunto) con protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant – che sta vivendo una seconda giovinezza grazie a TikTok o, per essere più corretti, a BookTok, una sorta di sottocomunità del social. Video virali con immagini e frasi del film l’hanno resa di nuovo popolare, in particolare alle nuove generazioni. A ciò si aggiungono i book influencer: non figure mitologiche ma giovani che cercano di trasmettere la passione per la lettura.