La Ragione cresce e arriva a casa vostra!

Da martedì 21 novembre importanti novità per La Ragione: parte la campagna abbonamenti mensile e annuale e aumenta la foliazione a 12 pagine

La Ragione cresce e arriva direttamente a casa vostra!

Da martedì 21 novembre le pagine del quotidiano passano dalle attuali otto a dodici. Più notizie, più commenti, più interviste, in un passaggio storico di straordinaria complessità. Una scelta dell’editore – presa nonostante i continui rincari della carta – pensata per chi, come noi, crede nel valore intramontabile e nella piacevolezza di sfogliare un quotidiano. Le notizie arrivano sui nostri smartphone e vivono su La Ragione a casa vostra.

Per questo, proprio da martedì 21 novembre, prenderà il via la campagna abbonamenti in tutta Italia: su sito www.laragione.eu e sull’app de La Ragione, con un semplice click, si potrà sottoscrivere un abbonamento al quotidiano cartaceo.

Con soli 9,99 euro verrà attivato un abbonamento mensile, mentre con 99,99 euro si riceverà La Ragione per un anno intero, pagando il corrispettivo di 10 mesi: due mesi sono un nostro omaggio!

La Ragione ti raggiunge a casa dal martedì al sabato con approfondimenti, analisi e commenti su attualità, politica ed economia italiane e internazionali. Un’attenzione particolare sarà data alle eccellenze imprenditoriali, allo sport, allo spettacolo, puntando con tenacia ad un impegno preciso: far crescere giovani giornalisti e appassionati di comunicazione. La Ragione non ha età.

L’edizione online del quotidiano resta come sempre gratuita e la si continuerà a leggere in anteprima già dalla sera prima sul sito www.laragione.eu e sull’app de La Ragione.