La Ragione su Prima Comunicazione. “Grazie signor Volpi” – Titola così l’articolo scritto da Cristiano Draghi che racconta le numerose novità che ci (e vi) vedono protagonisti

“Grazie signor Volpi” – Titola così l’articolo, scritto da Cristiano Draghi, che parla de La Ragione su Prima comunicazione. Il nuovo hub culturale, l’aumento della foliazione, l’abbonamento all’edizione cartacea, la nuova grafica, la campagna pubblicitaria: sono numerose le novità che ci (e vi) vedono protagonisti.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie ai benefici e soprattutto alla visione portati dal socio finanziatore, la fondazione Stichting Social Sport, emanazione del gruppo Orlean Invest Holding creato dal chairman Gabriele Volpi e guidato dal Ceo Gianpiero Fiorani.

“Siamo un quotidiano di ispirazione moderata, liberale, europeista, economicamente liberista, che guarda soprattutto al mondo delle imprese che vorrebbero un Paese più aperto, dinamico e con meno vincoli”, le parole del direttore Fulvio Giuliani.

Tra le principali novità del 2024, il nostro nuovo hub culturale, appena inaugurato in corso di Porta Ticinese 58 a Milano, voluto fortemente da Gianpiero Fiorani, amministratore delegato del gruppo Orlean Invest Holding e manager con la passione mai sopita per il giornalismo e la comunicazione. Uno spazio aperto, pensato in modo specifico per dibattiti, incontri, eventi, interviste, ma anche co-working e che ospiterà – oltre alla giovane redazione milanese – anche rassegne artistiche e presentazioni; un punto di incontro e di scambio pensato per la città, gli studenti, i giovani e i professionisti della comunicazione.

Il 21 novembre – lo ricordiamo – è partita la campagna abbonamenti dell’edizione cartacea de La Ragione, passata da 8 a 12 pagine. L’abbonamento è disponibile in due opzioni:

Mensile , a soli 9,99€ al mese;

Annuale, a 99,99€. In questo secondo caso, due mesi sono in omaggio.

Grazie a Prima Comunicazione per averci dedicato questo spazio; trovate l’articolo nel nuovo numero di Prima Comunicazione nelle edicole dei principali capoluoghi e online.

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!