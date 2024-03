Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta a 93 anni

Rupert Murdoch si prepara a dire ancora sì. La futura sposa ha “solo” 67 anni, una ragazzina rispetto ai 93 che il magnate compirà tra tre giorni. Ma, si sa, l’amore è cieco e che importa se tra i due ci sono 26 anni di differenza. Lei si chiama Elena Zhukova ed è una biologa molecolare che ha conosciuto lo “Squalo” grazie alla terza moglie di lui. Si frequentano dall’estate scorsa, quindi nemmeno un anno ma Murdoch è uomo d’altri tempi: quando si innamora, se la sposa. Questo, infatti, è il suo quinto matrimonio. La più celebre delle sue ex è stata la modella Jerry Hall, già ex del cantante Mick Jagger.

La pensione ha risvegliato la passione di Murdoch che a 93 anni non ci pensa lontanamente a mettere il cuore in soffitta. Anzi, dopo che a settembre ha lasciato il suo impero al figlio Lachlan, è più arzillo che mai. Gli affari legati alla News Corporation e Fox News non lo riguardano più da vicino, ora può dedicarsi interamente alla passione per la russa Zhukova, arrivata negli Stati Uniti da Mosca al tramonto dell’Unione Sovietica con l’ex marito Alexander Zhukov, anche lui miliardario. Miliardaria è anche la figlia nata da questa unione: Dasha, collezionista e filantropa, nonché ex di Roman Abramovich, l’oligarca russo, fra le altre cose, patron del Chelsea.

Sbaglia chi in un primo momento ha pensato che la Zhukova potesse essere interessata ai soldi di Murdoch, perché il patrimonio della signora è già ingente. Sarà vero amore o sarà – come dicono i maligni – che i soldi non bastano mai?