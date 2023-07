Domani in edicola lo speciale dedicato alla Fiducia

Cos’è la fiducia? E’ la mano di un bambino che stringe quella di un adulto. E’ lo stato d’animo che si cela dietro lo sguardo dello scienziato. E’ una coppia che decide di mettere su famiglia. Fiducia è tutto questo e tanto altro ancora. Cosa sarebbe il mondo senza fiducia? Eppure noi italiani non siamo campioni di fiducia, anzi. Così anche quando le cose vanno bene non ce ne rendiamo conto.

Per questo domani in edicola, con La Ragione, troverete uno speciale interamente dedicato a LA FIDUCIA. Ne abbiamo tutti bisogno. Sempre a 50 centesimi. Intanto diteci: cos’è per voi la fiducia?