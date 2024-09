Il modello Teseo conquista Milano: parla l’assessore al Welfare e Salute Bertolè

Il modello “Teseo. Fragilità e demenze in una comunità che cura” conquista Milano, l’assessore Bertolé: “Un’importante rete di supporto per le persone affette da Alzheimer e demenza”

Del progetto Teseo ne avevamo già parlato qualche mese fa per sottolineare l’impegno solido e pro futuro per la costruzione di una rete di supporto e aiuto alle persone affette da Alzheimer e demenza.

È notizia di oggi la dichiarazione di Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano proprio in riferimento al progetto Teseo: “Si stima che a Milano ci siano 30mila persone affette da decadimento cognitivo un numero importante e costantemente in aumento che ci induce a riflettere e lavorare ancora più intensamente per costruire una rete di supporto per i pazienti e, soprattutto, per i familiari e i caregiver che spesso portano da soli un carico di cura molto gravoso. In questo scenario, il modello proposto da “Teseo. Fragilità e demenze in una comunità che cura” propone un approccio alla gestione della non autosufficienza che permette di superare la frammentazione per garantire informazioni adeguate che aiutino a portare avanti un percorso di cura complesso e spesso imprevisto e improvviso”.

Il progetto Teseo, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Don Gnocchi, ha infatti annunciato la messa on line del sito “Fragilità e demenze in una comunità che cura” per sensibilizzare e informare il pubblico sulla demenza e sulle sue sfide mettendo in rete informazioni, indicazioni, servizi sanitari e sociali.

Nello specifico, all’interno della sezione “La Demenza“, vengono descritti i sintomi della malattia, con un approfondimento sui 10 campanelli d’allarme e una panoramica dei numeri relativi alla malattia. Un’ulteriore sezione è dedicata all’essenziale figura del caregiver, con informazioni utili sul suo ruolo cruciale. Infine, è presente una sezione “Storie”, che raccoglie le esperienze di coloro che convivono o che hanno convissuto con la demenza.

“Con il sito dedicato al progetto Teseo metteremo a disposizione uno strumento che valorizzerà al massimo il lavoro che la struttura della Centrale Operativa di Teseo ha svolto in questi mesi in funzione di coordinamento della presa in carico della persona anziana, creando un raccordo fra servizi e professionisti”, aggiunge Sergio Pasquinelli Presidente di ARS Associazione per la ricerca Sociale. “Ci sarà un form nel quale sarà possibile richiedere informazioni dopo aver compilato le diverse parti richieste dal sistema, necessarie per avere un quadro il più possibile completo e dare le informazioni pertinenti”

di Raffaela Mercurio