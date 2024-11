Il vaccino senza puntura, la versione spray sempre più utilizzata. Burioni: “Convince gli scettici”

Di vaccini tanto si è parlato – in particolare con l’arrivo del Covid 19 nel nostro Paese – e tanto se ne parla ancora. Ora si discute di un vaccino anti influenzale “diverso” da quello comune e che sta prendendo sempre più piede in Italia: il vaccino spray, senza puntura, che si spruzza.

Tale rimedio – è bene ricordarlo – esiste da tempo nel nostro Paese ma l’utilizzo sta aumentando notevolmente. La prima a utilizzare il vaccino anti influenzale senza puntura è stata la Lombardia. Non solo: di tale prodotto stanno facendo scorta molte altre Regioni. La Lombardia ha inoltre esteso la gratuità per tutti i minorenni. Quest’anno in questa Regione sono già state somministrate 155mila delle 210mila dosi acquistate; al secondo posto di questa “classifica” c’è il Lazio (60mila dosi), segue poi l’Emilia-Romagna (23mila dosi).

Addio ago quindi? Questo potrebbe essere l’aspetto più piacevole per tante persone, in particolare per i più piccoli.

Per qualche anno l’esclusiva era limitata al solo impiego per i bambini con patologie, poi l’Aifa (l’agenzia italiana del farmaco) ha ha approvato l’anti influenzale spray per tutti i minorenni.

Oltre a limitare i “traumi”, in particolare dei bambini, tale vaccino spray porterebbe molti altri vantaggi. “Convince gli scettici e può funzionare meglio” spiega il virologo Roberto Burioni.

A lodare il vaccino spray è Burioni che, in un’intervista su Repubblica, dichiara: «Usare quel sistema non è un concetto nuovo ma il punto interessante è che l’immunità può essere molto superiore. Lo spray può probabilmente essere percepito in modo diverso dalle persone, come meno pericoloso. Potrebbe dare una mano alle coperture, oltre a essere più pratico da somministrare. E infatti la ricerca va in quella direzione”.

Una grande “controindicazione” è però quella relativa al prezzo: questa versione “innovativa” arriva a costare fino a 5 volte in più di quella “tradizionale” che invece si inietta. Si parla infatti del costo di 18 euro contro i 3,6/3,8 euro.

di Mario Catania