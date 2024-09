Addio all’attrice Maggie Smith

È morta all’età di 89 anni la celebre attrice britannica Maggie Smith, nota al grande pubblico in particolare per i suoi ruoli in “Harry Potter” e “Downton Abbey”

È morta all’età di 89 anni la celebre attrice britannica Maggie Smith – nota al grande pubblico in particolare per i suoi ruoli in “Harry Potter” (dove interpretava Minerva McGranitt) e “Downton Abbey” (era la contessa madre di Grantham) – vincitrice di due premi Oscar: nel 1970 come miglior attrice per “La strana voglia di Jean” e nel 1979 come attrice non protagonista per “California Suite”.

Lo rende noto la famiglia. “È con grande tristezza che annunciamo la sua morte, avvenuta in modo pacifico, in ospedale, questa mattina”, le parole dei figli Toby Stephens e Chris Larkin, che proseguono: “Lascia due figli e cinque adorati nipoti, distrutti dalla perdita di una madre e una nonna straordinaria”. Inoltre, i familiari ringraziano lo staff del Chelsea and Westminster Hospital “per la cura e la gentilezza dimostrate in ogni momento dei suoi ultimi giorni”. “Chiediamo di rispettare la nostra privacy”, aggiungono.

di Mario Catania