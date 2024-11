Addio Peter Sinfield, fondò i King Crimson

Il musicista e produttore discografico britannico Peter Sinfield, noto come paroliere di band rock progressivo, fondatore dei King Crimson con il chitarrista e compositore Robert Fripp, è morto ieri all’età di 80 anni a Londra. La notizia è stata confermata da Fripp sui social media. Non sono state rese note le cause del decesso, anche se negli ultimi anni Sinfield non godeva di buona salute.

Sinfield, che era nato a Londra il 27 dicembre 1943, ha contribuito ai testi di tante canzoni degli Emerson, Lake & Palmer tra il 1973 e il 1979. Ha anche lavorato come paroliere ben oltre il mondo del prog, contribuendo ai testi di successi di Agnetha Fältskog degli Abba (“Love in a World Gone Mad” del 1987), Cher (“Heart of Stone” del 1989) e Celine Dion (“Think Twice” del 1993, “Call the Man” del 1996). Ha prodotto e scritto i testi in inglese per il gruppo progressive Premiata Forneria Marconi (PFM) e i suoi primi due album, “Photos of Ghosts” (1973) e “The World Became the World” (1975). Ha inoltre contribuito ai testi del primo lavoro solista di Gary Brooker dei Procol Harum, “No More Fear of Flying”.

I testi stravaganti e spesso bizzarri di Sinfield erano una perfetta controparte per la musica impegnativa e multigenere del galvanizzante debutto nel 1969 dei King Crimson, con “In the Court of the Crimson King” (compresa la famosa canzone campionata da Kanye West “21st Century Schizoid Man”), che è ampiamente considerato come il primo album di rock progressivo completo.

Sinfield continuò a contribuire ai successivi album del gruppo fino all’inizio degli anni Settanta: “In the Wake of Poseidon” (1970), “Lizard” (1970), “Islands” (1971) e “Larks’ Tongues in Aspic” (1973). Ha scritto anche per l’ex cantante dei Crimson Greg Lake nella sua nuova band, il gruppo prog-rock di ancor maggior successo Emerson, Lake & Palmer, oltre che per il classico delle feste di Lake “I Believe in Father Christmas”. Ha anche suonato le tastiere per il gruppo e ne ha curato gli spettacoli di luci psichedeliche.