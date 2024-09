Annunciato Toy Story 5 per l’estate 2026

Dunque “Toy Story 5” ci sarà. Piccola premessa, i fan dovranno pazientare un bel po’. L’attesa sarà lunga, lunghissima: la data di uscita ufficiale è fissata infatti per il 19 giugno 2026. Il toccante finale di “Toy Story 4” – con la radicale decisione di Woody di lasciare la sua vita con la piccola Bonnie per unirsi alla pastorella di porcellana Bo Peep (che tanto abbiamo amato per la sua svolta femminista) e ai giocattoli ‘smarriti’ – non lasciava presagire che ci sarebbe stato un seguito. Proprio per questo sarà ancora più interessante capire dove andrà a parare la trama. Evidentemente i giocattoli più famosi del grande schermo, che prendono vita non appena vengono lasciati da soli, hanno ancora qualcosa da dirci. Dietro la macchina da presa ci sarà Andrew Stanton, famoso per aver diretto capolavori quali “Alla ricerca di Nemo”.



Senza contare la sua nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale per il “Toy Story” del 1995 (diretto da John Lasseter), che è stato non solo il primo lungometraggio di animazione Pixar ma il primo di sempre realizzato completamente in Cgi (computer-generated imagery). Sebbene i dettagli sul casting non siano stati annunciati ufficialmente, sembra scontata la presenza di Woody e Buzz. Tim Allen, storica voce di Lightyear, ospite del “Tonight Show” con Jimmy Fallon a novembre scorso ha confermato che la Disney ha contattato lui e Tom Hanks per riprendere i rispettivi ruoli.



Al momento non esiste neppure un trailer ufficiale, ma Stanton in persona ha spiegato al D23 (il fan club ufficiale della Disney) che “Toy Story 5” affronterà un tema decisamente attuale: l’effetto dirompente della tecnologia sui bambini e sul loro modo di approcciarsi al gioco. Oltre ad aver ‘spoilerato’ il ritorno di amatissimi protagonisti quali Jessie, Rex e Forky, i concept art presentati al D23 hanno mostrato i giocattoli che guardano con malinconia il loro proprietario a letto, sotto le coperte, completamente assorbito dal tablet di fronte a sé. Il ritorno di “Toy Story” offrirà dunque un’appassionante occasione di riflessione: i giochi tradizionali continuano a esercitare il loro fascino nell’era digitale? Le Barbie sono ancora attraenti per le nostre figlie e nipoti? Si può preferire a una partita alla Play Station un pomeriggio trascorso alle prese con macchinine o soldatini? Chissà se Woody e compagni riusciranno a riconquistare l’attenzione del loro bambino. Ce l’auguriamo. Perché giocare è scoprire, conoscere, alzare le vele dell’immaginazione. Una sfida non da poco per la Disney-Pixar, ma la fantasia non è altro che tutto ciò che prima non c’era e che si credeva fosse impossibile.



Di Cristina La Bella