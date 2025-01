Quella elettrizzante Aretha Franklin

Qualche settimana fa è passato per televisione “Respect”, un film del 2021 che ripercorre fedelmente la vita di Aretha Franklin, interpretata da una magistrale Jennifer Hudson. La pellicola, diretta da Liesl Tommy, mette molto bene in rilievo un momento cruciale della carriera della regina del soul: il salto discografico, risalente al 1967, dalla Columbia – con la quale aveva firmato la bellezza di nove dischi – all’Atlantic Records che, grazie alla lungimiranza dei produttori Jerry Wexler e Arif Mardin, metterà in luce tutte le qualità R&B di Aretha. Sarà proprio dalla collaborazione con l’Atlantic che verranno fuori i maggiori successi di Franklin, finalmente libera di esprimersi al meglio: “Respect” (scritta da Otis Redding), “Chain of Fools”, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, “I Say a Little Prayer”, “Think”, “Don’t Play That Song (You Lied)” e tanti altri. La stessa cantautrice di Detroit ricorderà in seguito: «Quando giunsi all’Atlantic mi fecero sedere al pianoforte e le hits cominciarono ad arrivare».Benché sia innegabile il cambio di passo con la nuova etichetta, gli album del periodo legato alla Columbia non sono certo da buttare. Anzi. Proviamo a riascoltare, ad esempio, “The Electrifying Aretha Franklin” del 1962: l’interprete afroamericana ha soltanto vent’anni ma alle spalle già un lusinghiero percorso (cantava in pubblico sin dai primi tempi dell’infanzia). Impressiona la voce grintosa, pienamente padrona del fraseggio, cristallina e ruvida al contempo. In “The Electrifying” – prodotto dal genio della Columbia, John Hammond – assistiamo forse alle timbriche più pure di Aretha: una miscela straordinaria di dolcezza e granulosità, uno specchio limpido che si frange, un cromatismo caleidoscopico, una spontaneità selvaggia.

Già alla traccia numero tre del disco, “Rock-a-Bye Your Baby With a Dixie Melody”, Franklin sfodera un’ottima interpretazione di un celebre standard, registrato anche da Dean Martin, Judy Garland e Jerry Lewis. Il lato A si chiude con una delle canzoni più riuscite, “It’s So Heartbreakin’”: un intro indimenticabile al piano e un’atmosfera ironicamente melodrammatica. «È così straziante quando la persona che ami / è innamorata di qualcun altro». “The Electrifying” prosegue con un altro pezzo da novanta: “That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day)”, inciso nientemeno che da Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ray Charles e, di recente, Bob Dylan. Aretha – che prende note bassissime e altissime con nonchalance – non fa rimpiangere nessuno di loro e i brividi sono assicurati (soprattutto nel secondo refrain): «Buon Dio lassù, non puoi sapere che sto versando / tutte le lacrime dagli occhi, / manda giù la tua nuvola rivestita d’argento, / portami in Paradiso». Chiude l’album un altro standard strafamoso, scritto da Harold Arlen e Johnny Mercer: “Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive” (peraltro reinterpretato da Hudson nel film “Respect”) è un invito a non cedere ai compromessi, alle zone grigie, alle vie di mezzo. Bisogna sempre «accentuare il positivo, eliminare il negativo / e attenersi all’affermativo. / […] Diffondere la gioia fino al massimo, / ridurre la malinconia al minimo». Non ci può essere augurio migliore di questo.

Di Alberto Fraccacreta