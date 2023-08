Arisa, facile bersaglio

Arisa, the day after. La cantante è vispa e acuta, nella voce come nell’intelletto. Ieri ha mandato in subbuglio la rete con un annuncio che ricorda molto quelli che campeggiavano su “Secondamano”, sezione “cercasi”, giornale presente nei ricordi di chi ha superato gli anta e tristemente fagocitato poi da internet.

La signorina Rosalba Pippa – vero nome di Arisa – vorrebbe convolare a nozze. Nulla di male anche se appare decisamente curiosa e audace la scelta di accostare un annuncio del genere a un carosello di foto in cui appare completamente svestita.

Lo ha fatto perché evidentemente voleva attirare tutta l’attenzione su di sé e in effetti ci è riuscita.

“Volgare” la attaccano le donne che rincarano la dose commentando: “Quindi dobbiamo insegnare alle nostre figlie che per trovare marito devono spogliarsi?”.

“Femminile ma non femminista” la difendono gli uomini appena dopo aver zummato sul bel fondoschiena della cantante, solleticati dall’idea che qualunque donna, ancor quando famosa e ricca, non riesca a contenere l’inarrestabile desiderio di cucinare per il proprio partner. Anche quando si chiama Arisa.

Gongolano i maschietti mentre le femministe ingurgitano pasticche per tenere a bada l’ulcera.

C’è ancora un altro punto che nutre le fantasie dell’uomo cavernicolo: è il passaggio in cui Arisa scrive “cerco un uomo a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile”. Ma come, non era una delle ambassador dei movimenti gender fluid? Che è successo?

Esagera chi asserisce che Arisa voglia fare concorrenza al Generale Vannacci. Esagera forse anche lei. Non tanto nel mostrarsi nuda ma nel mettersi così a nudo diventando, suo malgrado, facile bersaglio di polemiche insulse da cui un animo sensibile dovrebbe tenersi alla larga.