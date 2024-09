“Billboard Women in Music”, ieri sera la cerimonia a Milano: Anna artista dell’anno

Per la prima volta in Europa, a Milano, si è tenuta ieri sera la cerimonia “Billboard Women in Music”. Tra le premiate Elodie, Gaia, Big Mama e Anna

Si è tenuta ieri sera, nella splendida cornice del Teatro Manzoni di Milano, la prima edizione europea del “Billboard Women in Music”, la prestigiosa cerimonia di premiazione promossa dall’iconica rivista americana, che celebra ogni anno le donne più influenti dell’industria musicale. L’evento, interamente curato dalla redazione di Billboard Italia, con la regia e direzione artistica di Gianlorenzo Mortgat e la produzione di Vivo Concerti, è stato condotto da Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico, con Radio 105 come radio ufficiale.

Dopo un elegante red carpet, che ha visto sfilare tutte le protagoniste e numerosi ospiti, il palco del Teatro Manzoni ha ospitato il discorso del Sindaco Beppe Sala. Il Comune di Milano, insieme alla Camera Nazionale della Moda, ha patrocinato l’evento. Sala ha sottolineato l’importanza di Milano nel panorama musicale: “Milano ospita la maggior parte delle aziende e dei professionisti della filiera della musica. Il Women in Music di Billboard mette in evidenza due fattori chiave per il progresso della città: la cultura, di cui la musica è espressione, e l’empowerment femminile. Al centro del premio vi è la valorizzazione della donna nella sua unicità creativa e l’esaltazione del valore insostituibile apportato dal mondo femminile”.

Nonostante qualche assenza e piccoli disguidi divertenti sul palco, la serata è proseguita in un clima di festa e consapevolezza. Molte artiste hanno lanciato messaggi forti, sottolineando che c’è ancora molto da fare per raggiungere una vera parità di genere, soprattutto in certi ruoli all’interno dell’industria. Marta Salogni, premiata come Producer of the Year, ha sottolineato che le produttrici donne rappresentano solo il 5% a livello globale, e in Italia addirittura solo il 3%.

La serata ha offerto anche l’opportunità di scoprire ruoli meno noti al grande pubblico, ma cruciali per il funzionamento dell’industria musicale, come Federica Abbate, premiata come Songwriter of the Year, e Marta Donà, Manager dell’Anno, che a soli 40 anni affianca artisti del calibro di Marco Mengoni e Angelina Mango.

La vera protagonista della serata è stata però Anna, premiata come “Donna dell’Anno”. Rappresenterà l’Italia alla cerimonia di Los Angeles dopo aver dominato per 9 settimane consecutive la classifica degli album più venduti con “VERA BADDIE”, raggiunto la prima posizione nella classifica dei singoli con “30°C”, e monopolizzato anche le classifiche dei brani più trasmessi in radio. Durante la premiazione, Anna ha ringraziato il suo team e la sua famiglia, enfatizzando l’importanza del sostegno dei genitori: “Non ostacolate i sogni dei vostri figli, accompagnateli nel viverli”.

I premi di questa prima edizione italiana sono stati assegnati a:

ANNA: Woman Of The Year , l’artista che più si è contraddistinta nelle classifiche musicali durante l’anno;

, l’artista che più si è contraddistinta nelle classifiche musicali durante l’anno; Laura Pausini: Icon , l’artista che con la sua musica e il suo stile ha fatto sognare intere generazioni;

, l’artista che con la sua musica e il suo stile ha fatto sognare intere generazioni; Elodie: Performer Of The Year , l’artista più coinvolgente e sorprendente durante i suoi live show;

, l’artista più coinvolgente e sorprendente durante i suoi live show; Gaia: Hitmaker Of The Year by Radio 105, l’artista autrice dei grandi successi dell’anno;

l’artista autrice dei grandi successi dell’anno; Rose Villain: Impact, l’artista e cantautrice che si è sempre esposta con la sua voce e la sua musica su temi fondamentali, dalla sostenibilità ambientali ai diritti delle donne;

l’artista e cantautrice che si è sempre esposta con la sua voce e la sua musica su temi fondamentali, dalla sostenibilità ambientali ai diritti delle donne; BigMama: Breakthrough, l’artista rivelazione del 2024 e voce delle nuove generazioni;

l’artista rivelazione del 2024 e voce delle nuove generazioni; Clara: Rising Star , la nuova stella della musica italiana;

, la nuova stella della musica italiana; Federica Abbate: Songwriter Of The Year , l’autrice che ha firmato i testi di alcuni dei più grandi successi della musica italiana dell’ultimo anno e non solo;

, l’autrice che ha firmato i testi di alcuni dei più grandi successi della musica italiana dell’ultimo anno e non solo; Anfisa Letyago: DJ Of The Year , la regina della console che con i suoi set elettrizzanti ha fatto ballare migliaia di persone;

, la regina della console che con i suoi set elettrizzanti ha fatto ballare migliaia di persone; Marta Salogni: Producer Of The Year , la professionista che ha dato vita a sonorità innovative e uniche nei brani lavorati durante l’anno;

, la professionista che ha dato vita a sonorità innovative e uniche nei brani lavorati durante l’anno; Marta Donà: Manager Of The Year , la manager che si è contraddistinta durante l’anno;

, la manager che si è contraddistinta durante l’anno; Sara Potente: A&R Of The Year, figura che ha scoperto alcuni grandi talenti e ha lavorato insieme a loro per raggiungere il successo;

figura che ha scoperto alcuni grandi talenti e ha lavorato insieme a loro per raggiungere il successo; Ramona Tabita: Stylist of The Year by Bellissima, la donna che ha sviluppato progetti d’immagine che hanno lasciato il segno

di Federico Arduini