Blue Note Milano, ottobre si apre con Simona Molinari

Dopo un settembre ricchissimo, che ha visto numerosi sold out e la storica esibizione di Amii Stewart, il Blue Note ha inaugurato un secondo mese di programmazione altrettanto intenso, caratterizzato da Jazzmi, l’attesa kermesse internazionale che anima Milano.

Il 4 e 5 ottobre l’attesissimo concerto di Simona Molinari Quintet, con i primi set già sold out, a conferma della grande attesa per quello che sarà un vero e proprio viaggio che l’artista fa, prendendo lo spettatore per mano e conducendolo attraverso le sue canzoni dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, quello della passione, quello degli inganni, quello del disincanto, quello dell’amore, quello dell’impegno. Simona, fresca vincitrice della Targa Tenco 2024 come Miglior Album di Interprete per “Hasta siempre Mercedes”, cantare canzoni dal suo vasto repertorio, attingendo da brani propri e canzoni storiche di altri artisti.

Il 6 ottobre, Josè James, talentuoso cantante jazz newyorkese, si esibirà in un doppio set, portando la sua fusione di soul, hip hop e jazz. L’8 ottobre sarà il turno dell’Immanuel Wilkins Quartet, che offrirà un live intenso e coinvolgente, con influenze di John Coltrane. Il 9 ottobre, Vijay Iyer, celebre pianista e compositore, si esibirà con il suo stile innovativo e socialmente consapevole. Il 10 ottobre, Aymée Nuviola, erede di Celia Cruz e vincitrice di Grammy, porterà sul palco il suo mix di musica latina e timba cubana.

Il weekend di metà ottobre sarà invece dedicato a Celebrate Studio 54, con i Pulsation che il 11 ottobre racconteranno la storia della Disco Funk degli anni ’70/’80, per una serata già sold out.

Qui di seguito la programmazione completa di ottobre