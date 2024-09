Damiano David, “Silverlines” è il debutto da solista

Dopo tanti chiacchiericci e indiscrezioni, Damiano David ha annunciato il suo debutto solista con “Silverlines” , un nuovo brano prodotto dal celebre cantautore e produttore inglese Labrinth, in uscita in tutto il mondo venerdì 27 settembre.

Damiano dalle strade di Roma, è riuscito in breve tempo a imporsi come una delle star più influenti della scena musicale globale. Come cantautore e frontman dei Måneskin, ha collezionato premi e riconoscimenti ovunque e ora si appresta a intraprendere un nuovo percorso solista, nato dall’esigenza di esprimere un lato più personale e intimo di sé. Dopo aver condiviso alcuni teaser sui suoi profili social la scorsa settimana, che hanno scatenato l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo, è stato diffuso un video in cui Damiano parla di questo nuovo capitolo della sua carriera. In inglese, ha dichiarato: “Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per tornare dove tutto è iniziato”, concludendo con un significativo: “Oggi è il primo giorno della mia vita”.