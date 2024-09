Di Capo Plaza il miglior debutto su Spotify del 2024

Il 2024 sembra dover esser un anno da ricordare per Capo Plaza. Pubblicato a maggio 2024, il suo ultimo album “Ferite” ha segnato il miglior debutto su Spotify nel 2024, con 13 brani nella Top 20, tutte le tracce nella Top 50 e quasi 10 milioni di streaming in un solo giorno.

Un successo di pubblico e numeri che continua a crescere, così come le certificazioni dei suoi lavori, che hanno raggiunto ad oggi 71 dischi di Platino e 35 d’Oro. Tra questi, spicca il recente Platino ottenuto proprio con “Ferite”, un disco personale che unisce diversi universi sonori, dall’urban alla trap fino al pop e che vanta collaborazioni inedite fino ad ora per Capo Plaza, come quella con Mahmood o le prime con artiste donne: Annalisa e Anna. Capo Plaza sarà live al Forum di Assago il 1° febbraio 2025 e al Palazzo dello Sport di Roma il 4 febbraio 2025.