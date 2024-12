Enrico Ruggeri, fuori il 17 gennaio “La caverna di Platone”

Enrico Ruggeri ha rivelato sui suoi canali social la tracklist del suo prossimo album “La caverna di Platone“, in uscita il 17 gennaio 2025.

Il primo singolo estratto, “Il Poeta“, omaggio al libero pensiero e a figure iconiche come Pier Paolo Pasolini, sarà disponibile in radio dal 10 gennaio. Ispirato al celebre mito della caverna di Platone, l’album rappresenta un capitolo intenso e profondo nella carriera di Ruggeri che continua a distinguersi per la capacità di fondere testi evocativi con una ricerca musicale sempre in evoluzione.

Il disco arriva a tre anni dal precedente “La rivoluzione” e di affronterà temi culturali e sociali con la consueta sensibilità poetica e lo stile di Ruggeri. La copertina è stata realizzata dagli artisti Mauro Balletti e Giuseppe Spada.

Tracklist:

Gli eroi del cinema muto Il Poeta Il cielo di Milano Zona di guerra La caverna di Platone Il problema Das Ist Mir Würst La bambina di Gorla Come prima più di prima Cattiva compagnia Le notti di pioggia Benvenuto chi passa da qui Arrivederci addio

Il disco sarà pubblicato in formato digitale, CD e doppio vinile. La versione in vinile 180 gr includerà bonus track esclusive ed è disponibile autografata in esclusiva sul Sony Music Store

Eventi speciali di presentazione

L’artista presenterà l’album con due concerti esclusivi:

1 aprile ai Magazzini Generali di Milano

3 aprile al Largo Venue di Roma

I biglietti sono già in prevendita su Ticketone.

di Federico Arduini