Fedez dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli

Dopo otto giorni di ricovero, Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue” – le parole del rapper, poco dopo essere uscito dal Fatebenefratelli – Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui”.

“Sto bene, devo riprendermi ancora un pochino. Ho bisogno di riposo ma sto bene” ha dichiarato Fedez, aggiungendo: “Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicina”.

Il rapper – lo ricordiamo – era ricoverato, dal 28 settembre, per un’emorragia interna causata da due ulcere, seguita da un nuovo sanguinamento avvenuto domenica 1 ottobre.