“Genius: MLK/X”, la serie su Luther King e Malcolm X che farà discutere

Dopo Einstein, Picasso e Aretha Franklin, torna la serie antologica di National Geographic per raccontare non una, bensì due menti straordinarie: quelle di Martin Luther King e Malcolm X. La produzione è “Genius: MLK/X”, dal 13 marzo in onda sui Disney+. Entrambi assassinati a 39 anni, i pionieri dei diritti civili e della lotta al razzismo Martin Luther King e Malcolm X si incontrarono il 26 marzo 1964 a Washington, mentre partecipavano a un dibattito al Senato.

Ora le loro versioni adulte sono (ri)portate in vita dagli astri nascenti Kelvin Harrison Jr. (Cyrano e Elvis) e Aaron Pierre (la miniserie La ferrovia sotterranea), che danno volto e anima agli iconici attivisti neri. Ispirata al saggio “The Sword and the Shield” di Peniel E. Joseph e all’opera teatrale “The Meeting” di Jeff Stetson, la serie fa già discutere negli Usa per l’interpretazione dei due attori e per ciò che hanno dichiarato. Aaron Pierre: “Abbiamo dovuto dimenticare le icone, il pubblico scoprirà due simboli nella lotta al razzismo dal punto di vista umano, difetti inclusi”. E Harrison Jr: “Martin Luther King e Malcolm X sono due facce della stessa medaglia, uomini diversi che avevano un obiettivo comune: combattere la disuguaglianza razziale negli Stati Uniti.

Nella serie scoprirete che i due si sfidavano e si contrapponevano continuamente ma allo stesso tempo avevano un rapporto quasi simbiotico e si scambiavano informazioni importanti”. La sensazione è che si discuterà a lungo di “Genius: MLK/X”.

Di Diego La Matina