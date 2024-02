Le polemiche su Geolier e la musica da duri

Geolier non è Baby Gang. Però è napoletano. Sta qui il riassunto della polemica dei giorni scorsi sul secondo classificato a Sanremo

Geolier non è Baby Gang. Però è napoletano. Sta qui il riassunto della polemica dei giorni scorsi sul secondo classificato a Sanremo. Lasciamo stare il dolore della mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli al termine di una lite per un parcheggio. La rabbia e il dolore di questi genitori sono comprensibili. E sì, di sicuro Geolier nel look, negli atteggiamenti, richiama a un certo ‘stile Gomorra’. Ma Geolier è un ragazzo cresciuto a Secondigliano, un quartiere che non ha bisogno di descrizioni. Una periferia che non perdona. E però – che piaccia o meno la sua musica – il suo percorso personale è ben diverso da quello di altri cantanti altrettanto famosi, se non di più.

Parliamo di trapper come Baby Gang, Simba La Rue, Shiva. Gente che la violenza la canta ma la pratica anche. Gente che nei videoclip esibisce pistole e le usa. Ragazzi con una sfilza di precedenti penali, con una collezione di reati alle spalle. E che peraltro non mostrano alcuna intenzione di ravvedersi. Non è la stessa cosa. Non è lo stesso di un look che magari rimanda a certi ambienti o di atteggiamenti che possono anche risultare discutibili, ma che non hanno nulla a che fare con il commettere reati.

Non si tratta di voler difendere la napoletanità esibita né l’utilizzo del dialetto. Si tratta di non demonizzare a tutti i costi. Prendendo certo le distanze da alcuni atteggiamenti e da certi modelli che pure vengono veicolati non soltanto dalla musica (per la verità anche dalle serie televisive) e che possono essere presi a ispirazione da chi vuole delinquere. Ma di tutto questo non possiamo considerare i cantanti come i soli responsabili. Una volta c’erano i neomelodici, nelle cui canzoni abbondavano i riferimenti ai clan. Ma all’epoca ci si indignava di meno. Oggi la sensibilità è cambiata e questo è un fatto positivo. Ma senza esagerare.