Gli Oasis a un passo dalla reunion?

Gli Oasis sarebbero a un passo dalla reunion. Una notizia di tale portata è oggettivamente impossibile da tenere nascosta. E infatti ci ha pensato il Mirror ad accendere la miccia, assicurando che i fratelli Gallagher avrebbero chiuso un accordo per riunirsi in un tour mondiale nel 2025, con partenza al Festival di Glastonbury come headliner. Non una data a caso, visto che il prossimo anno cade il 30esimo anniversario del secondo album della band, il mai celebrato abbastanza “(What’s the Story) Morning Glory?”. Un disco divenuto classico, con successi come “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” e “Champagne Supernova”, ancora oggi tra le loro canzoni più amate.

Inutile nasconderlo, la band è stata famosa non solo per la sua musica, ma anche per le faide pubbliche tra i due fratelli Gallagher, che hanno riempito le pagine dei tabloid fino allo scioglimento del gruppo nel 2009, quando Noel lasciò la band dopo un’accesa discussione con Liam.

Tutte tensioni che sarebbero ora state sopite, dal tempo e da 60 milioni di sterline di buoni motivi. Dai diretti interessati, ad ora, “solo” un post nella notte sui social con la data di domani. Che sia in arrivo l’annuncio ufficiale?

di Federico Arduini