Bob Dylan secondo Guaitamacchi, con Van Der Sfroos il 13 ottobre a Milano

Bob Dylan è senza dubbio uno degli artisti più grandi della nostra epoca ed essergli contemporanei è un po’ come essere contemporanei di Shakespeare. Come raccontare allora il bardo di Duluth? Come raccontare un poeta laureato, vivente e ancora magnificamente attivo? Come raccontare uno che racconta noi e che ha cantato almeno tre generazioni di noi?

Per tentare di rispondere a tutte queste domande Ezio Guaitamacchi, decano del giornalismo musicale, scrittore e musicista, ha dato vita allo spettacolo “Un uomo chiamato Bob Dylan“, affiancato sul palco da Davide Van De Sfroos, che interpreta un inedito triplice ruolo di musicista, attore e pittore, vestendo i panni di Bob Neuwirth, cantautore e amico di Dylan. Andrea Mirò, direttrice musicale dello spettacolo, dà vita al personaggio di Joan Baez, mentre la talentuosa vocalist Brunella Boschetti completa il cast.

“Ezio ha deciso di ripartire per uno dei suoi viaggi narrativi e sonori e noi siamo stati invitati a fare parte di questo splendido gioco, alla scoperta di un uomo chiamato Bob Dylan” ha raccontato Van Der Sfroos.

Dopo una lunga tournée in giro per lo Stivale, lo spettacolo approderà il 13 ottobre alle ore 18 al Teatro della Triennale di Milano. Storie e curiosi aneddoti si intrecceranno con brani iconici di Bob Dylan rivisitati in chiave acustica, mentre immagini storiche proiettate su un grande schermo arricchiranno l’esperienza e affascineranno il pubblico.

I biglietti sono disponibili su Triennale.org, Ticketone.it e su ponderosa.it

di Federico Arduini