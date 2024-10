Il film “L’Ultimo Centenario” di Pietro Mereu, un bel modo per ricordare Carlotta Dessì

Carlotta Dessì amava la sua Sardegna. Era orgogliosa delle sue origini e tanto amava in particolare anche quei deliziosi nonnini che popolano tanti paesi della sua terra

Carlotta Dessì amava la sua Sardegna. La Sardegna le scorreva nel sangue, nella tempra. Era orgogliosa delle sue origini e tanto amava in particolare anche quei deliziosi nonnini che popolano tanti paesi della sua terra.

Proprio loro sono i protagonisti del film “L’Ultimo Centenario” del regista Pietro Mereu, che dal 31 ottobre sarà disponibile gratuitamente completo di sottotitoli in inglese sulla piattaforma MyCulture+, la prima piattaforma online dedicata alla promozione del cinema delle lingue e culture minoritarie.

Il film racconta proprio la storia di una giornalista – la nostra Carlotta – e del suo viaggio in una delle zone della Sardegna nota per la longevità dei suoi abitanti. Il regista del film ha raccontato: “Questo progetto è nato con l’intento di onorare non solo la straordinaria longevità di queste comunità, oggi vuole essere anche un tributo emozionante ai due attori protagonisti Carlotta Dessì e Gianni Cannas, due persone speciali che ci hanno lasciato troppo presto”.

Il film sarà visibile gratuitamente iscrivendosi alla piattaforma su https://myculture.plus. Un bel modo per ricordare Carlotta, sorridente come è stata fino alla fine. Nella terra che tanto amava.

di Annalisa Grandi