Il mercato musicale italiano cresce del 15,1% nel primo semestre

Che il mercato musicale del nostro Paese goda di ottima salute non è certo una novità e i dati del primo semestre di quest’anno non fanno che confermarlo. l primi sei del 2024, infatti, hanno segnato una crescita complessiva del 15,1% e un fatturato che supera i 200 milioni di euro, secondo i dati Deloitte per FIMI.

Questo risultato è principalmente dovuto al forte incremento dello streaming premium, di cui italiani fanno sempre più uso, i cui ricavi sono aumentati di un netto 23%, portando l’intero segmento dello streaming a coprire l’81% del mercato, grazie a una crescita complessiva del 18,1%. Nei primi sei mesi del 2024, i dati GfK mostrano un aumento dei volumi di streaming del 31,7%, con oltre 46 miliardi di stream totalizzati. Anche il video streaming, relativamente da poco fruibile nelle app usate per l’ascolto di musica, ha registrato un’importante crescita del 23,5% in termini di ricavi.

Inoltre, ancora una volta, è la musica italiana a trainare questi numeri, con il nostro repertorio a dominare al 100% sia la classifica singoli che quella degli album di questo primo semestre.

Nel dettaglio, questo 2024 ha visto Tony Effe guidare la chart Album (fisico + download + streaming free & premium), seguito da “I nomi del diavolo” di Kid Yugi al secondo posto e “La Divina Commedia” di Tedua al terzo. Tra i Singoli (download + streaming free & premium + video streaming), il primo posto è occupato da “Tuta Gold di Mahmood”, seguito da Geolier con “I p’ me, tu p’ te” e Annalisa con “Sinceramente” in terza posizione.



Di seguito le due classifiche

Album

ICON, Tony Effe

I nomi del Diavolo, Kid Yugi

La Divina Commedia (deluxe), Tedua

Club Dogo, Club Dogo

X2VR, Sfera Ebbasta

E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa

Radio Sakura, Rose Villain

Nei letti degli altri, Mahmood

Ferite, Capo Plaza

Il coraggio dei bambini – Atto II, Geolier

Singoli