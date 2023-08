Italia’s Got Talent 2023 sbarca su Disney+ con Khaby Lame e Lamborghini

La nuova edizione di Italia’s Got Talent è in arrivo il 1° settembre in streaming su Disney+: tutte le novità dalla conferenza stampa di presentazione

Cresce la curiosità intorno all’edizione 2023 di Italia’s Got Talent, format fortunatissimo sempre molto apprezzato dal pubblico. Adattato in 72 paesi, nel corso degli anni si è guadagnato il titolo di il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale ed è attualmente in onda in 33 paesi con ottimi risultati di ascolto. Ma sarà l’Italia ha segnare un nuovo inizio a livello globale per questo mix di spettacolo e divertimento: l’edizione italiana 2023 sarà il primo Got Talent in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming, Disney+. Dal 1 settembre, infatti, l’edizione italiana 2023 sarà visibile con due puntate a settimana fino alla finale del 29 settembre, per un totale di 9 appuntamenti.

Quest’anno, infatti, ai giudici del programma veterani Mara Maionchi e Frank Matano, si uniranno per la prima volta la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, star di Tik Tok di fama mondiale. La conduzione del programma sarà invece affidata alla rodatissima coppia composta da Aurora e Fru dei The Jackal. Per quanto riguarda il regolamento qualche novità: il Golden Buzzer (il grande tasto dorato al centro del tavolo dei giudici) manderà i concorrenti direttamente alla semifinale ma a questo si aggiunge il Selection Time: alla fine di ogni puntata i giudici decideranno una serie di finalisti.

Durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi a Milano sono stati tanti gli argomenti toccati. “Guardavo Italia’s Got Talent con la mia famiglia, mi faceva ridere. Era tutto magico. Quando mi hanno chiesto se volessi fare il giudice non ho chiesto niente e ho detto di sì!” ha raccontato Khaby, che ha stupito i suoi colleghi giudici per la sua simpatia, ma anche per la voglia di fare. Proprio su quest’ultimo aspetto ha sottolineato Matano: “Non ho mai incontrato in 15 anni di questo lavoro una persona così determinata è piena di entusiasmo come Khaby. Farà cose molto belle. Ha dentro di sé un fuoco ardente”.

Riguardo al ruolo cruciale di giudice invece Elettra Lamborghini ha le idee chiare: “Non mi piace mai illudere. Ci sono altri Talent dove i concorrenti vengono portati in alto ma poi, finito il programma, nessuno se li fila più. Ho proferito dare dei no con un sorriso, spronando a lavorare di più per eccellere”.

“Ogni artista che si presenta sul palco è nuovo, non sai cosa farà né come voterai. C’è sempre un interesse evidente, altrimenti sarebbe il caso di sedersi da un’altra parte! Cerco sempre qualcuno che mi faccia vedere cose che non ho mai visto” ha raccontato Mara Maionchi, ormai colonna del programma. Chi invece non cerca niente di preciso nelle esibizioni dei concorrenti è l’altro veterano del programma, Frank Matano: “Qualsiasi aspettativa non è la risposta giusta: il talento deve sorprendere”.

di Federico Arduini