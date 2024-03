Loredana Bertè dimessa dalla clinica: “Mi hanno fatto una terapia d’urto”

“Dear ‘Fenz’, rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una ‘terapia d’urto’ e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere”, queste le parole scritte sui social da Loredana Berté, dimessa dalla clinica dopo l’improvviso dolore addominale avuto lunedì che ha costretto la cantante a posticipare i concerti di Roma (al teatro Brancaccio, rinviato al 15 maggio) e Varese (al teatro di Varese, rinviato al 10 maggio). Il suo staff – per aggiornare (e rassicurare) i fan e le tante persone preoccupate per lo stato di salute di Loredana – in questi giorni aveva parlato genericamente di un “dolore acuto addominale”, “problemi all’intestino”, “visite specialistiche” e “accertamenti e terapie d’urgenza”.

“Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese – prosegue Bertè – ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti”.

di Filippo Messina