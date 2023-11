Morgan, quale novità?

Certo, associare il vocabolo silenzio a Morgan è un esercizio assai complesso. E’ uscita ‘Sì, certo l’amore’, canzone scritta da Pasquale Panella (la penna degli ultimi cinque album di Lucio Battisti), pubblicazione prevista da tempo e che, guarda caso, arriva dopo almeno una settimana in cui Morgan è stato al centro del quadrato mediatico. Social network, radio, tv, un’abbuffata senza precedenti, superiore anche al tam tam generato a Sanremo 2020 nella scenetta con Bugo(che ovviamente è stato interpellato sul caso X Factor..), diventato un meme imperdibile per gli appassionati del genere. Quale trampolino migliore per passare all’incasso?

Dunque, un singolo in uscita dopo l’addio a X Factor, le voci sul ritorno in Rai con la seconda edizione di StraMorgan, ora Fedez che racconta dei comportamenti violenti del cantautore milanese ai danni delle lavoratrici di Sky e Morgan che gli dà prima del depresso, ora del malato che ha paura di morire. C’è tutto – tranne il buonsenso – per centrifugare e lanciare la volata alla canzone, in attesa dei clic su Spotify e sulle altre piattaforme di musica in streaming e magari (se non soprattutto) anche di qualche ospitata televisiva.

Che, il caso Corona insegna, non si nega proprio a nessuno, se quel nessuno si porta dietro una scia di polemiche, post, tweet, interazioni. E quindi se Morgan ha perso la vetrina di X Factor dove presentare il suo singolo (come hanno fatto altri giudici in passato..) di sicuro qualche altro palco gli sarà offerto, anche magari ci racconterà che ha altro da fare.

La sensazione è che ognuno abbia giocato al meglio (o peggio, dipende dai punti di vista) la propria parte per il tornaconto mediatico. Sky ha offerto la sedia a Morgan dopo nove anni sapendo Morgan chi fosse, prima di mandarlo via per ‘comportamenti inappropriati’.

Dal canto suo, Morgan fa Morgan, oppure recita la parte di Morgan, ribelle a metà tra De Andrè e trash e passa all’incasso, come ormai avviene da almeno un decennio. Oltre al singolo di Morgan, dov’è la novità?

di Nicola Sellitti