Nasce “Partners in (True) Crime”, il nuovo podcast di Elisa De Marco ed Edoardo Coniglio

È nato “Partners in (True) Crime”, il nuovo podcast di Elisa De Marco (fondatrice e volto del canale true crime “Elisa True Crime”; il suo podcast – lo ricordiamo – è stato il più ascoltato nel 2023 e nel 2024 in Italia) ed Edoardo Coniglio (manager del progetto e marito di Elisa).

“Partners in (True) Crime” segna un nuovo progetto per Elisa ed Edoardo che danno vita a un podcast che porta il pubblico direttamente nel backstage delle loro conversazioni sul true crime.

Il nuovo podcast “Partners in (True) Crime“

Ma come nasce il nuovo podcast “Partners in (True) Crime”? Tale format nasce da un’abitudine di Elisa ed Edoardo. Ogni volta che Elisa prepara un nuovo episodio per il suo canale YouTube “Elisa True Crime” (nato nel 2020 e che ha raggiunto ben 1,3 milioni di iscritti), lo racconta in anteprima a Edoardo. In questo modo Elisa raccoglie poi le reazioni del marito. E, discutendone insieme, si aprono numerosi dibattiti.

“Da sempre, il primo a sentire i miei script è Edoardo. È una sorta di nostro piccolo rito: io racconto, lui ascolta, commenta, a volte si indigna, altre volte si emoziona e spesso finiamo per perderci in riflessioni inaspettate. Abbiamo pensato: perché non condividere anche questo lato del nostro lavoro con il pubblico? Così è nato ‘Partners in (True) Crime’!” racconta Elisa De Marco.

Da un piccolo rito a un vero e proprio podcast

Da un piccolo rito, nasce quindi ora un vero e proprio podcast. Con l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati di true crime (e non solo) nel dietro le quinte delle conversazioni della coppia. Fra riflessioni, commenti e (gli immancabili) colpi di scena.

In questo nuovo podcast, la storyteller true crime Elisa De Marco racconta nuovi casi. Edoardo – all’oscuro dei dettagli delle storie che stanno per essere trattate da Elisa – ascolta i racconti e li commenta. Ne esce un dialogo dove la tensione dei casi esposti si mescola alla leggerezza e alla spontaneità della coppia.

“Ogni volta che Elisa mi racconta un nuovo caso, so che sto per immergermi in una storia incredibile. Non so mai cosa aspettarmi. A volte rimango incredulo, altre volte mi emoziono o mi scappa una battuta per stemperare la tensione. Volevamo portare questa dinamica nel podcast: le nostre chiacchiere dietro le quinte, da sempre una parte essenziale del nostro lavoro” spiega Edoardo Coniglio.

Il tono utilizzato in questo nuovo podcast è decisamente più informale rispetto al canale “Elisa True Crime”. Momenti di puro dibattito e riflessione bilanciano infatti l’intensità delle storie in un’atmosfera che diventa più intima e colloquiale. Comunque in pieno stile true crime.

I casi trattati nel podcast “Partners in (True) Crime” sono inediti

I casi trattati nel nuovo podcast sono tutti inediti. Nessuno di questi è stato infatti mai raccontato in “Elisa True Crime”.

Ciò avviene per 2 motivazioni principali:

offrire contenuti esclusivi attraverso questo nuovo podcast;

attraverso questo nuovo podcast; differenziare il progetto all’interno del panorama true crime italiano.

In questo nuovo progetto gli ascoltatori hanno quindi l’opportunità di conoscere nuovi casi. “Studiando” i lati più imprevedibili – e terribili – della natura umana. Fra il misterioso e l’assurdo.

Un nuovo episodio del podcast “Partners in (True) Crime” è disponibile ogni 2 settimane sul canale YouTube “Partners in (True) Crime”. E, successivamente, anche su Spotify.

Il podcast “Elisa True Crime”, il più ascoltato in Italia

Il podcast “Elisa True Crime” di Elisa De Marco, come scritto in precedenza, è stato il più ascoltato nel 2023 e nel 2024 in Italia.

Un Paese, il nostro, dove il genere true crime sta letteralmente spopolando. In particolare, in questi ultimi anni.

Storie reali di cronaca nera, investigazioni, processi giudiziari, crimini, sparizioni ed enigmi irrisolti sono protagoniste del true crime. Questi racconti – come dimostra la recente ricerca “Gli italiani, i podcast e il true crime”, commissionata ad AstraRicerche da Glo, brand di Bat Italia per dispositivi scalda stick – appassionano tantissimi italiani. In particolare più le donne (45%) che gli uomini (30%). Come vi avevamo raccontato in questo articolo sui podcast più ascoltati in Italia.

di Filippo Messina