“Now and Then”, l’ultima canzone dei Beatles, esce il 2 novembre

“Now And Then”, l’ultima canzone dei Beatles fino ad oggi inedita, uscirà in contemporanea mondiale alle ore 15.00 (ora italiana) di giovedì 2 novembre

La notizia era trapelata qualche settimana fa e ora c’è una data ufficiale: il 2 novembre il mondo potrà finalmente ascoltare l’ultima canzone dei Beatles, “Non And Then”. Scritta e cantata da John Lennon, sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, ora è stata finalmente ultimata da Paul e Ringo oltre quattro decadi dopo.

La storia dietro “Now And Then” ha inizio alla fine degli anni ’70, quando Lennon registrò una demo con voce e piano nella sua casa nel Dakota Building a New York. Nel 1994 sua moglie, Yoko Ono Lennon, aveva poi consegnato la registrazione a Paul, George e Ringo, assieme ad altre demo di John, “Free As A Bird” e “Real Love”, che erano state completate come nuove canzoni dei Beatles e pubblicate come singoli rispettivamente nel 1995 e nel 1996. All’epoca le limitazioni della tecnologia avevano impedito di separare la voce e il piano di John nella demo della canzone, passaggio fondamentale per ottenere un mix pulito e limpido su cui lavorare. Il brano era stato quindi accantonato.

Tuttavia, con l’uscita nel 2021 della docu-serie “The Beatles: Get Back”, diretta dal regista Peter Jackson, si sono aperte possibilità fino ad allora impensabili. Ecco così che utilizzando sulla demo di John la stessa tecnologia applicata nella docuserie, Peter Jackson e i suoi tecnici del suono sono riusciti a preservare la limpidezza e l’integrità della performance vocale originale, separandola dal pianoforte. Nel 2022 Paul e Ringo hanno quindi incominciato a completare il brano, recuperando anche la chitarra elettrica e acustica registrata nel 1995 da George Harrison.

In occasione dell’uscita della canzone sarà pubblicato anche un film documentario della durata di 12 minuti, “Now And Then – The Last Beatles Song”, scritto e diretto da Oliver Murray che avrà la sua première il 1° novembre. Sarà inoltre caricato sul canale ufficiale YouTube dei Beatles alle ore 20.30 (ora italiana). Il corto racconterà nei dettagli la storia dietro il brano, attraverso materiale video esclusivo e parti commentate da Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson. Il trailer è disponibile qui: link