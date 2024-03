Oscar 2024: tanti imprevisti per Emma Stone

Grandissimo successo per Emma Stone agli Oscar 2024… ma non senza imprevisti. Una serata decisamente indimenticabile per l’attrice protagonista di “Povere Creature!”

Grandissimo successo per Emma Stone agli Oscar 2024… ma non senza imprevisti. Nel momento in cui, sul palco del Dolby Theatre, stanno per premiare “Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos come “Miglior trucco e acconciature”, la celebre protagonista del film non si trova in sala: quando si accorge di ciò che sta accadendo, Emma torna di corsa al suo posto.

Non finiscono qui gli “incidenti” per Stone durante la notte degli Oscar. Premiata come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione nel film “Povere Creature!”, sale sul palco con il vestito rotto e spiega scherzosamente: “Il mio vestito è rotto. È successo sicuramente prima, durante ‘I’m just Ken’ (Ryan Gosling – rigorosamente in ‘rosa Barbie’ – si è esibito insieme a Slash), ne sono abbastanza sicura”. Una serata decisamente indimenticabile per Emma, al suo secondo Oscar dopo “La La Land”.

di Filippo Messina