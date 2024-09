Perché tra Lady Gaga e Angelina Jolie non c’è partita

Con il suo carisma la cantante ha stregato Venezia mettendo in ombra il vero protagonista deli film, Joaquin Phoenix, ma anche le altre star che l’hanno preceduta

C’è un prima e un dopo in questa 81esima edizione della mostra del cinema di Venezia. C’è la Biennale con Lady Gaga e quella senza Lady Gaga. Il giorno dopo – complice anche il maltempo eccezionale che sta investendo la Penisola e interessando il veneziano con vento fortissimo e acqua alta – il red carpet si presenta spoglio: nessuno si è accampato dalle prime luci dell’alba desideroso di guadagnarsi la visuale migliore.

Lady Gaga è stata probabilmente la regina indiscussa di questo Festival, capace di schiacciare la figura del collega Joaquin Phoenix, vero protagonista del film “Joker, folie a deux”, sequel di quello che nel 2019 sbancò Venezia aggiudicandosi il Leone d’Oro oltre a due premi Oscar.

Che cos’ha di così speciale la camaleontica Stefani Joanne Angelina Germanotta – questo il vero nome dell’attrice e cantante di origine italiana – da mandare i fan delirio, compreso qualche giornalista che durante la conferenza stampa che si tiene prima di ogni film si è letteralmente lanciato su di lei provando a strapparle una foto o un autografo? Proprio nulla. Ed è probabilmente questa la sua forza: Lady Gaga è una di noi, ognuna di noi.

Non è alta e, a differenza dell’altra Angelina (Jolie), certamente non vanta un fisico slanciato, il naso poi è imperfetto. Ciò nonostante risulta magnetica e il suo carisma oscura qual si voglia imperfezione. Certo è sempre di Lady Gaga che stiamo parlando: milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ma la sua capacità di cambiare, riadattarsi al personaggio e persino a sé stessa, divenendo chi vuole – meglio ancora: ciò che vogliamo! – è un richiamo irresistibile.

La Lady Gaga vestita di sole bistecche è lontana alla luci; quella ragazzina non c’è più. Oggi c’è una donna, consapevole, garbata ma non a tal punto da rinunciare a un pizzico della trasgressione che l’ha sempre contraddistinta. Mai snaturarsi.

Senza nulla togliere al fascino di Angelina Jolie, così etereo e fuori dal comune dal sembrarci dell’altro mondo, Lady Gaga rappresenta la vera icona che tutte noi vorremmo essere. Semplicemente perché appartiene al nostro mondo.