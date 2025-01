Pino Daniele, tutti gli eventi del 2025

La Fondazione Pino Daniele ETS si è impegnata negli anni a preservare e diffondere l’eredità artistica e umana di Pino Daniele, celebrandone il percorso unico fatto di musica, emozioni, incontri e un amore profondo per la vita. Il suo lavoro si concentra sulla valorizzazione del patrimonio musicale, della ricerca artistica e delle idee innovative che Pino ha lasciato in eredità, con l’obiettivo di custodirle, condividerle e farle crescere.

Per celebrare due ricorrenze speciali – i 70 anni dalla nascita e i 10 dalla scomparsa del cantautore – la Fondazione ha creato il sigillo “70/10 Anniversary”. Questo marchio ufficiale garantisce l’autenticità e il valore delle iniziative dedicate a Pino Daniele, già in corso dal 2024, per rendere omaggio a uno degli artisti più amati della musica italiana.

Al centro di ogni attività e evento c’è la musica di Pino, un grido di libertà e un rifugio per chi cerca autenticità e bellezza. Le sue note continuano a unire culture diverse, stimolando l’animo umano e costruendo ponti tra mondi apparentemente lontani. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale della Fondazione: www.fondazionepinodaniele.org/anniversary.

Tra le attività più significative:

MUSICANTE AWARD : un contest musicale per giovani talenti, patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con finali live a gennaio.

: un contest musicale per giovani talenti, patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con finali live a gennaio. Progetti discografici : l’inedito Again, già ai vertici delle classifiche, e la ristampa celebrativa Musicante 40th Anniversary Album.

: l’inedito Again, già ai vertici delle classifiche, e la ristampa celebrativa Musicante 40th Anniversary Album. Film-documentario “PINO” : in uscita a marzo, racconta la vita dell’artista con immagini e storie inedite.

: in uscita a marzo, racconta la vita dell’artista con immagini e storie inedite. Mostra “Pino Daniele Spiritual”: ospitata al Palazzo Reale di Napoli.

Il 18 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli si terrà “Pino è – Il viaggio del Musicante”, uno show evento unico che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment, tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per ripercorrere la vita e la carriera di Pino Daniele, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni. I biglietti per “Pino è – Il viaggio del Musicante” sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali. Per info: www.friendsandpartners.it. Il ricavato dell’evento, al netto dei costi di produzione, verrà devoluto a sostegno della ricerca oncologica pediatrica e della formazione artistica