Premio Tenco, Giorno 1 – Il giorno delle Targhe

Si è tenuta questa mattina nella storica sede del Club Tenco la conferenza stampa di apertura della 50esima edizione del Premio Tenco, con particolare attenzione, come da tradizione, per la rassegna della canzone d’autore e alle Targhe Tenco.

MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO

“È inutile parlare d’amore” – PAOLO BENVEGNÙ

MIGLIORE ALBUM IN DIALETTO

“Assamanù” – SETAK

MIGLIORE ALBUM OPERA PRIMA

“Curami l’anima” – ELISA RIDOLFI

MIGLIORE ALBUM DI INTERPRETE

“Hasta Siempre Mercedes” – SIMONA MOLINARI

MIGLIORE CANZONE SINGOLA

“La Mia Terra” – DIODATO

MIGLIORE ALBUM A PROGETTO

“Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano”

Il primo ad intervenire e a rompere il ghiaccio è stato Paolo Benvegnù, vincitore della Targa Tenco per il miglior album in assoluto “È inutile parlare d’amore”, ha raccontato com’è nata la bellissima traccia strumentale che chiude il disco: “Io normalmente faccio questa cosa di guardare dei film senza il sonoro. Ho visto questo film che si chiama “Coco Chanel e Igor Stravinsky”, senza sonoro. Mosso dall’emozione che questo film mi ha provocato, sono andato a venti chilometri dove ho sgabuzzino in cui scrivo le mie cose e, in diretta, ho aperto il registratore, ho registrato questa cosa e non l’ho riascoltata. Quell’inseguimento del desiderio, quel non ritrovarsi mai, mi ha ispirato. Ma è proprio l’unica cosa che ho fatto da solo. Nel resto del disco, per fortuna, c’erano i miei compagni che mi hanno guidato verso qualcosa di diverso rispetto alla mia pochezza”.

Setak, vincitore del miglior album in dialetto, ha svelato il significato del titolo del suo disco e la scelta: “Assamanù” è stata una dichiarazione di identità in un mondo che tende all’omologazione totale, visto che significa “Io sono fatto così”. Ho continuato con il mio dialetto”. Setak canta da sempre in dialetto abruzzese, ma mischia la sua musica con diversi universi: “Questa cosa è venuta da un periodo di profonda depressione, avevo pensato di smettere. Noi italiani tendiamo a scimmiottare qualcosa che viene dall’estero. Vivevo a Londra e guardavo i miei colleghi vestiti in un certo modo che però non faceva parte del nostro vissuto, mi sentivo in difficoltà con me stesso, un buffone. Ho smesso e con il mio produttore ho scelto di fare una cosa in cui sentirmi sincero al massimo, mescolando le mie radici con tutta la musica per creare una sintesi”. Come nasce la collaborazione con Cristicchi?: “Nasce da una forte spinta artistica di solito, così dovrebbe essere. Sono andato a vedere il suo spettacolo su San Francesco e abbiamo avuto l’occasione di rivederci. Ho capito prima della fine del disco che “Figli della storia” dovesse esser cantato con lui”.

Simona Molinari, vincitrice del miglior album di interprete con il disco “Hasta Siempre Mercedes”: “Tutto è cominciato con uno spettacolo teatrale che Cosimo Maria Damato aveva pensato su Maradona e mi aveva proposto di farne la parte musicale. Io allora gli ho proposto di allargare lo spettacolo includendo Mercedes Sosa, che ho conosciuto poco a poco studiando le sue canzoni. Da questo spettacolo è nato il mio disco. Il mio amore per questa donna che ha dato un senso nuovo al mio cantare”. Non è mai facile confrontarsi con grandi nomi della musica, come si è rapportata con quel mondo: “Ho cercato di distaccarmi da ciò che faceva lei, voleva essere la mia riproposizione di queste canzoni meravigliose. Ho cercato di creare un disco poetico che provasse a ispirare l’ascoltatore”. Non c’è solo Mercedes nel suo disco, ma anche brani della tradizione argentina e un inedito bellissimo, scritto da Bungaro e Rakele, oltre a due feat con Paolo Fresu e Tosca. Un disco che è un ritorno alle sue radici.

di Federico Arduini