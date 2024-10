Premio Tenco, giorno 2 – Il giorno dei Premi Tenco. Tosca: “Questo luogo è un riserva protetta”

Dopo una ricca prima serata dedicata alle Targhe, questa sera sarà il turno dei Premi Tenco e di numerosi ospiti: Edoardo Bennato (Premio Tenco 2024), Mimmo Locasciulli (Premio Tenco 2024), Kento, Teresa Parodi (Premio Tenco 2024), Wayne Scott, Tosca e Francesco Tricarico.

Durante la consueta conferenza stampa della mattina presso la sede del Club Tenco, il primo a intervenire è stato Mimmo Locasciulli, che ha raccontato la natura della sua esibizione di questa sera: “Quest’anno mi avvicino a un’umanità diversa. Suonerò accompagnato da mio figlio al contrabbasso e dal quartetto Pessoa, che utilizzerà strumenti costruiti dai detenuti del carcere di Opera con i legni delle barche naufragate dei migranti. Sento il soffio di un’umanità più intensa, sono certo che vi piacerà.”

Tra i protagonisti delle tre serate è impossibile non citare Francesco Tricarico, che ha sviluppato un percorso straordinario con un linguaggio iconico e raffinato nel corso della sua carriera. Ospite di quest’anno, ieri sera ha interpretato una sorta di manifesto-requiem della canzone d’autore: “In questo momento chi scrive sta sicuramente creando cose meravigliose che ancora non vedono la luce. Perché è un periodo così difficile per la canzone d’autore? Viviamo in tempi in cui mancano melodia e armonia, e c’è poca conoscenza delle fondamenta della musica, così come dell’uso del linguaggio, della poesia e della profondità.”

Sarà sul palco dell’Ariston anche Tosca, insieme a Teresa Parodi, prima donna ministra della cultura in Argentina. Tosca ha dichiarato: “Per me questo luogo è una riserva protetta da amare e coccolare. C’è bisogno di bellezza, di qualcosa che vada oltre il tempo. Non è una questione di moda, ma di ciò che rimane, che resiste nel tempo. Teresa Parodi rappresenta un’arte senza tempo, qualcosa che noi in Italia ci siamo dimenticati. Le donne non devono essere solo attraenti e accattivanti, ma avere qualcosa da dire, con intelligenza e cultura.”

di Federico Arduini