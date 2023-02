Di Sanremo 6 canzoni su 10 nella Top Songs Debut Global Spotify

Ben 6 canzoni su 10 della Top Songs Debut Global del gigante dello streaming Spotify erano in gara a Sanremo

Che Sanremo 2023 sia stato il Festival dei record lo si è detto ripetutamente negli ultimi giorni. Ascolti mai così alti da anni, numeri stratosferici sui social e un’attenzione generale del Paese quasi interamente proiettata sulla kermesse canora. Eppure, in pochi si sarebbero aspettati di leggere stamattina che ben 6 brani su 10 della Top Songs Debut Global del gigante dello streaming Spotify altro non sono se non canzoni del Festival.

Al secondo posto svetta Lazza con “Cenere”, seguito da Mr Rain e Marco Mengoni. Al sesto posto c’è Madame, all’ottavo Rosa Chemical e, in chiusura di top ten, Tananai. Un risultato importantissimo per la musica di casa nostra, da sempre un po’ bistrattata oltre i confini nazionali e difficilmente presente nelle classifiche globali. Quali siano le ragioni di questa conquista non è chiaro, anche per via della ben nota poca trasparenza di Spotify su come vengano stimati certi numeri e di conseguenza le posizioni in classifica.

Forse l’uscita il martedì o il mercoledì sera dei brani in gara potrebbe aver costituito un importante vantaggio sulle competitor oltre oceano, distribuite come di consueto nella notte tra giovedì e venerdì. Certamente i numeri record in fatto di share e attenzione mediatica di cui sopra avranno catalizzato l’attenzione di tantissimi italiani sulla manciata di canzoni sanremesi. Risultato? Numeri cresciuti oltre misura e brani più in alto nella classifica global.

Al di là di quali siano le ragioni, c’è comunque da ricordare come dal 2013 al 2022 il numero di dischi di platino registrati dalle canzoni sanremesi sono aumentate del 371% con ben 33 platini dell’edizione 2022, segno che i numeri di Sanremo erano già in crescita. Vedremo se ora la musica di casa nostra, trainata dall’effetto Maneskin, figlio dalla vittoria dell’Eurovision prima e dal successo internazionale dopo, potrà contare da ora in nuovi alfieri, oltre alla musica dance di Ponte e Gigi Dag. Quella non passa mai di moda.

di Federico Arduini