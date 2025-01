Silvia Salemi racconta “23 ore”, dal vinile a futuro – IL VIDEO

Venerdì 24 gennaio è uscito “23 Ore – Limited Edition”, un vinile bianco in edizione limitata di Silvia Salemi

Venerdì 24 gennaio è uscito “23 Ore – Limited Edition”, un vinile bianco in edizione limitata di Silvia Salemi. Questa raccolta include 10 brani tratti dall’omonimo album digitale, tra cui i recenti singoli “Fiori nei jeans”, “Amore eterno”, “Animali notturni” e il classico “A casa di Luca”, presentato per la prima volta al Festival di Sanremo 1997 e premiato con il Premio della Critica per il miglior testo.

Abbiamo colto l’occasione per fare quattro chiacchiere con Silvia, che ci ha parlato dell’emozione di tenere tra le mani un vinile che raccoglie un pezzo importante della sua carriera – a 30 anni dall’esordio – e ci ha dato qualche anticipazione sui suoi progetti futuri.



Di Federico Arduini